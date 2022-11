Infektionswelle in Mönchengladbach : „Die Grippeimpfung ist aktuell so wichtig wie nie“

„Die Grippeimpfung ist aktuell so wichtig wie nie“

Infektionswelle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ärzte und Stadt haben jetzt über die Gefahren einer Infektionswelle informiert. Dabei ging es auch um die Frage, wieso sich auch jüngere Menschen impfen lassen sollten.

Die Grippewelle hat begonnen. Besonders in Bayern und NRW kommt es zu vielen Meldungen. Das geht aus einem neuen Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Vor diesem Hintergrund und dem Beginn der Karnevalssession haben Mönchengladbacher Ärzte und die Stadt jetzt über die Gefahren von Infektionswellen informiert.

„Die Influenza-Impfung ist unterrepräsentiert und wird von der Bevölkerung nicht angenommen“, mahnt etwa der Kinderarzt Ralph Köllges: „Dabei ist die Grippe eine Krankheit, die gut beherrschbar ist.“ Ein kleiner Piks würde reichen. Denn eine Grippeschutzimpfung bewirkt gleich mehreres auf einmal: Die Viruslast bei einer Infektion wird deutlich reduziert. Das heißt, dass man weniger ansteckend ist. Und außerdem verringert sich in der Regel auch die Zeit, in der man symptomatisch ist.

Grippewelle hat begonnen - besonders in NRW und Bayern

RKI-Bericht zu Atemwegserkrankungen : Grippewelle hat begonnen - besonders in NRW und Bayern

Professor Huan Nguyen, Chefarzt an den Städtischen Kliniken, warnt davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. „Die Leute denken oft, es treffe sie nicht. Oder sie bauen auf das gute Gesundheitssystem“, berichtet er aus seiner Erfahrung: „Aber die Krankheit ist nicht harmlos. Es kann jeden treffen, auch schwer treffen.“ Köllges sagt, dass die Grippe oft noch als „vorübergehendes Ärgernis“ angesehen werde. „Das ist eine intensive Erkrankung, an der Menschen sterben können – auch Jugendliche“, erklärt der Kinderarzt.