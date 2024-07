Bewertung der Gesundheitsversorgung „Mönchengladbach ist für junge Ärzte zu unattraktiv“

Die Leser der Rheinischen Post haben abgestimmt – und die Gesundheitsversorgung in der Stadt mit der Note 2,5, also gut, bewertet. Zahlreiche Mönchengladbacher nahmen an unserer großen Heimatliebe-Umfrage teil und sind nach den Ergebnissen zufriedener in diesem Bereich, als der Durchschnitt im Verbreitungsgebiet. Die Gesundheitsversorgung wurde hier insgesamt mit 2,7 bewertet.