Lungenexperte Andreas Meyer : Ärzte sehen E-Zigaretten kritisch

Mönchengladbach Die Verkaufszahlen von E-Zigaretten gingen jahrelang steil nach oben. Doch Ärzte warnen: Das „Dampfen“ ist keineswegs ohne gesundheitliches Risiko. Zur Entwöhnung von der normalen Zigarette tauge es nur vorübergehend.

Es waren vor allem Todesfälle in den USA, die die Verbraucher aufschreckten. Dort wurden bislang mehr als 30 Todesfälle registriert. Nicht alle Hintergründe sind geklärt, aber hinter vielen dieser Todesfälle steckt womöglich das Verdampfen von Substanzen wie Vitamin-E-Öl oder Cannabisprodukten. In Deutschland sind die Vorgaben für die Liquids (deutsch: Flüssigkeiten), die verdampft werden, strenger. Dennoch sieht der Mönchengladbacher Pneumologe die E-Zigaretten sehr kritisch. Denn die Hinweise verdichten sich, dass das Dampfen zu einer Schädigung des Herzkreislaufsystems und der Gefäße führen kann. „Eine besondere Gefährdung entsteht, wenn neben der E-Zigarette weiter geraucht wird“, sagt Meyer.

Die Ärzte der Deutschen Lungenstiftung verweisen auf eine US-Studie, wonach das Nikotin in E-Zigaretten die Zellen schädigt und zu degenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson führen kann. Auch die Leber kann Schaden davontragen und das Risiko für ein Lungenemphysem, eine chronische Lungenblähung, steigt an. Außerdem bleibt die Abhängigkeit vom Nikotin bestehen. „Nikotin ist der eigentliche Beelzebub“, meint der Gladbacher Chefarzt. „Das Suchtpotenzial ist hoch und das Gift bleibt auch in der E-Zigarette das gleiche.“ Wenn also die E-Zigarette zur Raucherentwöhnung verwendet wird, dann nur mit einem definierten Ende, rät Meyer.