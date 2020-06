Aktion mit Mönchengladbacher Experten : Ärzte beantworten am Telefon Fragen zu Harninkontinenz

Mönchengladbach Bei einer Telefonaktion der Rheinischen Post, des Krankenhauses Neuwerk und der Kliniken Maria Hilf gibt es am Dienstag,16.Juni, von 11 bis 12 Uhr medizinische Auskunft – auch anonym.

Ständiger Harndrang, Urinverlust beim Heben von Lasten oder aufgrund einer Vergrößerung der Prostata – es gibt verschiedene Formen der Harninkontinenz. Aber alle haben eines gemeinsam: Sie sind nicht nur unangenehm für die Betroffenen, sondern diesen meistens auch sehr peinlich. Doch die Blasenschwäche sollte kein Tabuthema sein. Antworten und Informationen dazu können Leser der Rheinischen Post am Dienstag, 16. Juni, von 11 bis 12 Uhr bei einer Telefonaktion erhalten. In diesem Zeitraum sind Ralf Dürselen, Chefarzt im Krankenhaus Neuwerk, und Albert Kaufmann Chefarzt im Zentrum für Kontinenz und Neuro-Urologie der Kliniken Maria Hilf, unter den Rufnummern 02161 244 151 und 02161 244 153 und per E-Mail an mg@rheinische-post.de zu erreichen. Sie stehen bereit, Fragen zu Ursachen und Behandlung von Harninkontinenz beantworten. Ein Thema, das unter anderem die Deutsche Kontinenz Gesellschaft anlässlich der Welt-Kontinenzwoche vom 15. bis 21. Juni in zahlreichen Veranstaltungen aus der Tabuzone holen will.