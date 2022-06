Beratungstag in Mönchengladbach : Chefärzte informieren über Inkontinenz

Beratungstag in Mönchengladbach

Mönchengladbach Rund zehn Prozent aller Männer und Frauen leiden unter einer Blasenschwäche. Auf dem Sonnenhausplatz erklärten Experten, welche Heilungs- und Linderungsmethoden es gibt.

Angenehm überrascht waren Albert Kaufmann, Chefarzt des Zentrums für Kontinenz und Neurologie der Kliniken Maria Hilf, und Ralf Dürselen, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Neuwerk, über die große Resonanz, die der von den beiden Krankenhäusern gemeinsam veranstaltete Informationstag zum Thema Inkontinenz auf dem Sonnenhausplatz gefunden hat.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit der Inkontinenz zu leben, sie zu beherrschen oder gar sie zu heilen. Darüber informierten nicht nur die Mediziner, sondern auch Aussteller an zwölf Ständen mit Heil- und Hilfsmitteln von der mildesten bis hin zur aufwendigsten Form. „Die Inkontinenz ist keine Frage des Alters oder des Geschlechts“, sagte Dürselen.

Eine gute Diagnostik führe zu einer guten Therapie. Eine Operation sei dabei die letzte aller Möglichkeiten. Bei der Belastungsinkontinenz, die vorrangig bei Frauen auftritt, oder der Dranginkontinenz gebe es viele Wege der Milderung. Das fange schon bei der Gewichtsabnahme an, führe weiter über Tabletten bis im dramatischsten Fall auf den OP-Tisch, so Kaufmann. So weit muss es nicht kommen.