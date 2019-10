Redaktionsgespräch Susanne Grabenhorst und Stephan Fegers : Ärzte fordern Verteilung von Jodtabletten

Mönchengladbach Susanne Grabenhorst und Stephan Fegers erklären, warum sie sich als Ärzte gegen Atomkriege engagieren und die Verteilung von Jodtabletten an die Bevölkerung für sinnvoll halten.

Fegers Mönchengladbach ist dem Städteappell noch nicht beigetreten, der Druck auf die Regierungen aufbauen soll, die wie Deutschland den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen bisher nicht unterschrieben haben. Hier wollen wir in Zukunft aktiv werden und weiter Unterschriften sammeln. Mönchengladbach ist aber seit 2006 Flaggenstadt der Bürgermeister für den Frieden. In den Flaggenstädten wird am 8. Juli, dem Tag, an dem der Internationale Gerichtshof Atomwaffen als völkerrechtswidrig verurteilt hat, die Friedensfahne aufgezogen. Allerdings hat Mönchengladbach in diesem Jahr keine Flagge gehisst. Im Gegenteil, der Oberbürgermeister teilte uns mit, es werde geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, nicht mehr als Flaggenstadt gelistet zu werden. Es bleibt also auf lokaler Ebene noch viel zu tun. Besonders, was die Schaffung von Bewusstsein angeht.