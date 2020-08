Kolumne : Ärzte für Desinformation

Hastenraths Will erklärt die Welt Serie Kolumne Foto: Macharski

Mönchengladbach Die zweite Welle ist da! Und zwar die zweite Welle von Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker, die nicht mehr nur aus esoterische Impfgegner, glatzköpfige Reichsbürger und militante Veganköche besteht, sondern diesmal sogar noch veredelt wird durch eine Bewegung, die sich „Ärzte für Aufklärung“ nennt und vorgibt, der heilige Gral der Seuchenbekämpfung entdeckt zu haben.

Bei das selbsternannte Expertengremium handelt es sich um eine krude Mischung von Mediziner, die aussehen wie verkleidete Autoverkäufer und Videobotschaften verbreiten, wo sie in eine Art Standgericht vor die Benutzung von Gesichtsmasken warnen. Angeblich sei ein Mund-Nasen-Schutz nutzlos, mache krank und diene ausschließlich der Unterwerfung unter Angela Merkel. Die Erklärung, warum bei diesem perfiden Plan der Merkel-Diktatur die ganze Welt mitmacht, bleiben die erleuchteten Medizinmänner allerdings schuldig – genauso wie alle Belege für ihre „wissenschaftlich belegten“ Alternativfakten. Eingeblendet werden stattdessen zum Beweis der Glaubwürdigkeit die Fachgebiete der examinierten Wachrüttler, die von Urologie über Pathologie bis zu Podologie reichen. Ein Virologe ist indes nicht dadrunter, obwohl gerade das nicht schlecht wäre, da es die ganze Zeit um Covid-19 geht und dadrum, dass Gesichtsmasken krankmachen. Ein Medizinstudium in alle Ehren, aber ich geh mit ein entzündeter Blinddarm ja auch nicht zum Augenarzt, obwohl es im ersten Moment logisch klingt. Und selbst wenn es so wäre, dass die aufgeklärten Aufklärer sich heimlich auf der zweite Bildungsweg zu Top-Virologen haben ausbilden lassen, sollte man sich fragen, warum man die Maske verweigern soll, nur weil es dadurch zu Hautreizungen kommen könnte. Eine Chemotherapie ist auch nicht gerade gesund für der Körper, wird aber trotzdem angewendet, für Leben zu retten. Deshalb mein Rat: Die einzigen „Ärzte für Aufklärung“, denen man vertrauen sollte, sind die vom Dr.-Sommer-Team.