Von Ärzten und Politikern : Beifall für Masernschutzgesetz

Mönchengladbach Ärzte begrüßen den Bundestagsbeschluss – und engagieren sich für Impfungen auch gegen andere Krankheiten.

Das Gesetz verpflichtet Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberheimen betreut werden oder arbeiten, zu einem Nachweis über ausreichenden Impfschutz oder eine bestehende Immunität. Erbringen sie den nicht, können Arbeitsverbote, Zutrittsverbote oder eine Geldbuße verhängt werden. Ausnahmen: Ein Zutrittsverbot gibt es nicht, wenn ein Kind der Schulpflicht oder eine Person der Unterbringungspflicht unterliegt.

Auch Prof. Huan Nguyen, Chefarzt der Gastroenterologie am Rheydter Elisabeth Krankenhaus begrüßt das Gesetz. Bei einem Besuch im Gymnasium an der Gartenstraße klärte er über Impfungen auf. Diese seien ein „notwendiger solidarischer Akt in der Gesellschaft“, meint Nguyen. Die Pocken seien durch Impfungen bereits ausgerottet worden, die Kinderlähmung stehe kurz vor der Ausrottung. Wenn es allerdings nicht gelinge, durch eine ausreichende Impfrate Kinderlähmung gänzlich auszurotten, könne die Krankheit auch wieder nach Europa zurückkehren.