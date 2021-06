Gesundheit in Mönchengladbach : Ärzte beantworten Fragen zu Inkontinenz am RP-Telefon

Mönchengladbach Betroffene können bei der Aktion ihr Problem auch anonym schildern. Die Mediziner geben Auskunft zu Diagnose und Behandlung einer Blasenschwäche.

Auch in Zeiten der Pandemie wollen Ärzte der beiden Krankenhäuser Fragen rund um das im medizinischen Jargon Harninkontinenz genannte Leiden, seine Diagnose und ihre Behandlung beantworten. Das tun sie in einem anderen Format, nämlich am Dienstag, 22. Juni, von 14 bis 15 Uhr bei einer Telefonaktion gemeinsam mit der Rheinischen Post. In diesem Zeitraum können Leser unter den Nummern 02161 244 151 und 02161 244 153 anrufen. Ralf Dürselen, Chefarzt im Neuwerker Krankenhaus, und der Urologe Albert Kaufmann von den Kliniken Maria Hilf werden Fragen beantworten. Beide leiten die von der Deutschen Kontinenzgesellschaft zertifizierten Kontinenz- und Beckenboden-Zentren der Krankenhäuser. Ihren Namen brauchen die Anrufer dabei nicht zu nennen. Wer Rat und Hilfe sucht, kann seine Fragen per Mail an [email protected] schicken. Die Mails werden gelöscht, nachdem die Ärzte sie beantwortet haben.