Mönchengladbacher Kontinenz-Zentren : Ärzte beantworten Fragen zu Inkontinenz am RP-Telefon

Mönchengladbach Anlässlich der Welt-Kontinenzwoche beantworten zwei Mönchengladbacher Ärzte Fragen zu Blasenschwäche. Bei einer Telefonaktion gemeinsam mit der Rheinischen Post können Betroffene Fragen stellen, auch anonym.

In Zeiten der Corona-Pandemie tun sie das in einem anderen Format, nämlich am Dienstag, 16. Juni, von 11 bis 12 Uhr bei einer Telefonaktion gemeinsam mit der Rheinischen Post. In diesem Zeitraum können Leser unter den Nummern 02161 244 151 und 02161 244 153 anrufen und per E-Mail an mg@rheinische-post.de Fragen schicken, die Dürselen und Kaufmann beantworten. Ihren Namen brauchen sie dabei nicht zu nennen. Die Mails werden gelöscht, nachdem die Ärzte sie beantwortet haben. Beide leiten die von der Deutschen Kontinenzgesellschaft zertifizierten Kontinenz- und Beckenboden-Zentren der Krankenhäuser.