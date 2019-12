Nur ein Konzert in Deutschland : Aerosmith kommen zum Tourabschluss 2020 nach Mönchengladbach

Nur ein Konzert in Deutschland

Mönchengladbach Die Band feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einer fulminanten Europa-Tour. In Deutschland treten sie nur einmal auf.

Die vierfachen Grammy-Gewinner Aerosmith kündigten jetzt die Termine ihrer Europatour an, die am 27. Juli 2020 in Mönchengladbach ihren Abschluss findet. Tickets für das Open Air im Sparkassen Park sind ab Mittwoch, 11. Dezember, im Vorverkauf erhältlich.