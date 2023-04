Stärkungspakt in Mönchengladbach Ärger um Hilfen für soziale Einrichtungen

Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU) kritisiert, die Stadt habe beim Stärkungspakt zu zögerlich agiert: „Während in anderen Städten die dringend benötigten Hilfen bereits in den Einrichtungen angekommen sind, ist die Sozialdezernentin immer noch mit Abfragen beschäftigt. Das monatelange Abwarten der Stadt führt jetzt dazu, dass vor Weihnachten beschlossene Hilfen in Mönchengladbach auch an Ostern noch nicht angekommen sind.“ Äußerungen aus der Stadtverwaltung zu möglichen Fragen zur Programmumsetzung ans Land weist Klenner als mögliche Begründung für die Verzögerung zurück. Gespräche vor Ort mit Einrichtungen hätten vielmehr gezeigt, dass die Verwaltung wochenlang untätig gewesen sei.