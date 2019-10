Kostenpflichtiger Inhalt: Irrfahrten und Notdurft im Feld : Mönchengladbacher verärgert über Lkw-Verkehr rund um Amazon-Logistikzentrum

Das Logistikzentrum von Amazon in Rheindahlen hat viel Verkehr und viele parkende Lkw gebracht. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Lastwagen, die sich in den Honschaften verfahren, Fahrer, die ihre Notdurft in den Feldern verrichten, und Dutzende Lkw in der Warteschleife: Darüber ärgern sich Nachbarn des neuen Logistikzentrums in Mönchengladbach. Doch es gibt erste Besserungen.