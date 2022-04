An vielen Orten in Mönchengladbach : Ärger über abgestellte Einkaufswagen

Foto: Ansgar Fabri 10 Bilder Ärger über abgestellte Einkaufswagen

Mönchengladbach Sie liegen in Gebüschen, stehen in Hauseingängen, versperren Gehwege: In den Innenstädten tauchen immer mehr verwaiste Einkaufswagen auf. Wie groß der Schaden ist und welche Arbeit das für die Mags bedeutet.