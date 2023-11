Aktion in Mönchengladbach 200 Gäste beim vorweihnachtlichen Menü der Wohnungslosenhilfe

An die Adresse der „mags“ gerichtet gab es seitens Alf Scheidgen und Esther Salmingkeit-Winkens ein dickes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung dieser Aktion und auch für die fleißigen Helfer der Wohnungslosenhilfe. Auch im kommenden Jahr wird dieses Essen wieder stattfinden, dann ohne Gabi Teufel, die sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger in der Geschäftsführung, Jens Hostenbach, wurde an diesem Mittag in die Essensausgabe eingearbeitet.