Radverkehr in Mönchengladbach „Die Einrichtung der Protected Bike Lane war eine Sensation“

Solche Unfälle seien schrecklich, betont Färber. Aber sie bestärkten den Verein darin, sich weiter in der Stadt zu engagieren. Im vergangenen Jahr habe der ADFC so in Mönchengladbach und der Region insgesamt 75 Radtouren mit unterschiedlichen Zielgruppen organisiert. Sie richteten sich unter anderem an Sportler oder Senioren. Auch für die kommenden Monate seien wieder verschiedene Aktionen und Angebote geplant. Beispielsweise das Anradeln (14. April), den „Ride of Silence“ (15. Mai) und das Weihnachtsradeln (15. Dezember). Zudem hat sich der Verein laut Färber vorgenommen, mit einem Projekt auf „Falschparker auf Radwegen“ aufmerksam zu machen, und will Ergebnisse der Aktion „Fahrradparken an Supermärkten“ veröffentlichen, bei der Fahrrad-Abstellanlagen bewertet wurden.