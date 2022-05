Tour zu „Ghostbikes“ in Mönchengladbach : ADFC gedenkt toter Radler beim „Ride of Silence“

Mönchengladbach Die 18,5 Kilometer lange Route führt durch Mönchengladbach – andächtig, langsam und in uniformer Kleidung der Teilnehmer. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Zum Gedenken an die im Straßenverkehr getöteten oder verletzten Radfahrer veranstaltet der ADFC am Mittwoch, 18. Mai, eine Radtour. Der sogenannte „Ride of Silence“, was sich lose mit „Schweigefahrt“ übersetzen lässt, startet um 18.30 Uhr am Marktplatz Rheydt. Von dort führt die Route über 18,5 Kilometer durch die Stadt und zu drei in Mönchengladbach aufgestellten „Ghostbikes“ (Geisterräder) – weiß gestrichene Fahrräder, die als Mahnmale dienen sollen.