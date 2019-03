In der Eickener Innenstadt: ADFC-Geschäftsstelle bietet Infos zum Radverkehr

Mönchengladbach Die Geschäftsstelle ist mittwochs und samstags für einige Stunden geöffnet.

(RP) Seit Anfang März hat der Mönchengladbacher ADFC seine erste Geschäftsstelle in der Eickener Fußgängerzone. Am Montagabend war offizielle Eröffnung, gefeiert wurde mit Gästen aus Politik und Verwaltung, mit Sponsoren, Aktiven und Nachbarn aus Eicken. Der ADFC-Vorsitzende Dirk Rheydt bedankte sich für die Unterstützung durch den ADFC-Landesverband-NRW, ohne dessen dauerhafte Finanzspritze die Anmietung des Ladenlokals nicht möglich gewesen wäre. Mit ihm freuten sich die Anwesenden über den Besuch und Zuspruch des Mönchengladbacher Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU). Außerdem gratulierten Bürgermeister Ulrich Elsen (SPD) und Mitglieder des Rates der Stadt, anderer Gremien und Vertretern kommunaler Unternehmen.

Für den Mönchengladbacher ADFC-Ortsverband ist die neue Organisationszentrale in der Eickener Straße nun ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Bürger zu Fragen des Fahrradfahrens oder Radtourismus und beliebter Treffpunkt der aktiven Mitglieder. Die Geschäftsstelle ist regelmäßig geöffnet immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr und an Samstagen von 11 bis 13 Uhr. Es gibt einen Lesetisch mit einem Angebot an Fachliteratur zum Radverkehr sowie viele kostenfreien Broschüren und Aufkleber, wie den zur Fahrradstraße „Autos zu Gast“. Zum Kauf werden die vom ADFC empfohlenen BVA-Fahrradkarten und andere nützliche Dinge für Fahrradfahrer angeboten. Am zweiten Dienstag jeden Monats ab 19 Uhr, finden nun auch immer die offenen Treffen in der neuen Geschäftsstelle statt. Die Geschäftsstelle ist an der Eickener Straße 72 zu finden.