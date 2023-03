Grünfläche in Mönchengladbach So soll der Adenauerplatz umgestaltet werden

Das Ziel ist klar: Der Adenauerplatz im Herzen des Gründerzeitviertels soll grundlegend umgestaltet werden. Doch die Planungsphase und die politischen Beratungen werden mehr Zeit in Anspruch nehmen als die notwendigen Bauarbeiten selbst. Bereits vor zweieinhalb Jahren wurde das Büro Plancontext mit der Planung beauftragt, im Mai dieses Jahres werden die Bezirksvertretung Nord und anschließend der Planungs- und Bauausschuss beraten, ehe es zu einer Ausschreibung der Umbauarbeiten kommt. Wenn es keine Probleme gibt, könnte im Frühjahr 2025 mit dem Umbau begonnen werden, meinte Quartiersmanager Stefan Sturm. Die Kosten werden sich nach seiner bisherigen Einschätzung auf 1,8 Millionen Euro belaufen. Bei einer Infoveranstaltung mit Anwohnern in der Jugendkirche an der Albertusstraße stellten Sturm für das Quartiersmanagement Gladbach & Westend und Uwe Brzezek für das Landschaftsarchitekturbüro aus Berlin den aktuellen Planungsstand vor. Er basiert größtenteils auf vorgeschlagenen Varianten und Anregungen aus der Bürgerschaft.