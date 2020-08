Corona-Pandemie in Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet acht neue Infektionen

Mönchengladbach Das Coronavirus wurde am Wochenende (30. und 31. August) bei acht weiteren Gladbachern nachgewiesen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 973 seit März.

Jeweils vier neue positive Nachweise meldete die Stadt am Samstag und am Sonntag. Einen weiteren Todesfall hat es nicht gegeben. Seit März sind demnach insgesamt 49 Menschen in der Stadt an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt 853 Männer und Frauen sind von der Erkrankung genesen.