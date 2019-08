Neubau in Mönchengladbach : Achat-Gruppe baut ein neues Hotel an der Künkelstraße

So sieht der Entwurf für das „Loginn by Achat“-Hotel aus, das der Korschenbroicher Architekt Fritz Otten geplant hat. . Foto: Rendertaxi/Ottenarchitekten/Ffire

Mönchengladbach 110 Gästezimmer, 25 Apartments, vier Veranstaltungsräume: Architekt Fritz Otten hat für die Hotel-Gruppe Achat einen Neubau entworfen, der ab 2020 in Eicken gebaut werden soll. Die Eröffnung ist spätestens für 2022 vorgesehen.

Mönchengladbach bekommt ein weiteres Hotel: Die Achat-Gruppe plant an der Künkelstraße in Eicken den Bau eines Hotels mit dem Namen „Loginn by Achat“. Das teilte die Gruppe am Montag mit. In einem zweistöckigen Neubau sind 110 Gästezimmer, 25 Apartments, vier Veranstaltungsräume und ein Gemeinschaftsraum untergebracht. Geplant sind außerdem eine Lobby, eine Lounge, eine Bar und ein Fitnessraum. Der Bau soll im kommenden Jahr beginnen, die Eröffnung ist für 2021 oder 2022 vorgesehen.

„Vom Standort Mönchengladbach, als Teil der Metropol-Region Rhein-Ruhr mit ihrer starken Industrie und Wirtschaft, versprechen wir uns großes Potenzial“, wird Philipp Freiherr von Bodman, Geschäftsführer von Achat, in der Mitteilung zitiert. Zur Kategorie des Hotels machte das Unternehmen zunächst keine Angaben, auch nicht zur Höhe des Investments. Die Gruppe betreibt unter mehreren Markennamen bereits 35 Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn. Die Marke „Loginn“ richtet sich den Unternehmensangaben zufolge vor allem an Geschäfts- und Privatreisende, die „Wert auf ein funktionales, modernes und zentral gelegenes Hotel legen.“

Die Achat-Gruppe kommt eigentlich aus Mannheim, Investor ist die Berliner FFire Immobilienverwaltung AG, aber der Architekt ist aus der Region: Der Korschenbroicher Fritz Otten hat den Bau geplant. „Wir sind seit rund einem Jahr mit dem Projekt beschäftigt“, sagt Otten. Seit einem halben Jahr liefen die Verhandlungen mit der Achat-Gruppe, nachdem der Investor zuvor das Areal gekauft hatte: Dabei handelt es sich um die Boetzelen Höfe. Der Investor wolle das gesamte Areal aufwerten. Für den Hotelbau sind erstmal keine Abrissarbeiten vorgesehen. „Der Neubau schließt die Lücke an der Straße“, sagt Otten. Bei seinen Plänen hat sich Otten an der bestehenden Bebauung orientiert und die Industrie-Architektur aufgegriffen. Auch der Neubau wird eine Ziegel-Optik erhalten. Otten spricht davon, die „Architektur der Einfallstraßen in Mönchengladbach zu verbessern. Dabei wird dieses Projekt sehr behilflich sein.“