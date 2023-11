Kosten in Mönchengladbach Abwassergebühren steigen auch 2024

Duschen, abwaschen, auf die Toilette gehen: Im Alltag wird regelmäßig Wasser verbraucht. Es abzutransportieren und zu reinigen kostet Geld – das gilt in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach genauso wie in jeder anderen Kommune. Doch die Vitusstadt hat seit Jahren ein unrühmliches Alleinstellungsmerkmal. Denn die Bürger zahlen vergleichsweise viel für die Abwasserbeseitigung. So viel, wie in keiner anderen der 100 deutschen Städte mit den meisten Einwohnern wie in diesem Jahr eine Untersuchung des Instituts IW Consult im Auftrag des Verbands Haus und Grund ergab.