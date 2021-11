Teures Kanalnetz in Mönchengladbach : Abwassergebühr soll für 2022 wieder steigen

Mönchengladbach Mönchengladbach gehört schon zu den teuersten Städten in NRW beim Abwasser. Die Gebühren werden im kommenden Jahr aber erneut steigen – obwohl erstmals eine Millionen-Hilfe vom Land fließt. Damit müssen Familien rechnen.

Abwasser in Mönchengladbach gehört in Nordrhein-Westfalen traditionell zu den teuersten überhaupt. 1.005,70 Euro muss eine vierköpfige Familie für Abwasser in Mönchengladbach im Jahr 2021 zahlen, rechnet der Bund der Steuerzahler vor. Für das kommende Jahr wird diese Summe weiter steigen. Denn die Gebühr für häusliches Schmutzwasser soll um knapp vier Prozent steigen für Bürger, die nicht Mitglied im Niersverband sind (und das sind in der Regel nur Unternehmen).