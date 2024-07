Pro Familia in Mönchengladbach Angst vor Diskriminierung des Kindes – einer der Hauptgründe für Schwangerschaftsabbrüche

Dass das Elterngeldsystem kompliziert ist, wissen viele Betroffene aus eigener Erfahrung. Die Zahlen von Pro Familia belegen, wie groß der Beratungsbedarf dabei tatsächlich ist. Im vergangenen Jahr wurde die sogenannte sozialrechtliche Beratung in der Schwangerschaft so häufig angefragt, dass es für die Mitarbeitenden nicht mehr zu stemmen gewesen sei. „Sozialrechtliche Regelungen, und hier ist besonders das Elterngeld zu nennen, stellen werdende Eltern vor Herausforderungen, die oftmals nicht allein zu bewältigen sind“, heißt es dazu im Jahresbericht von Pro Familia in Mönchengladbach. Dabei spiele offenbar auch eine Rolle, dass die Beratungsmöglichkeiten der offiziellen Elterngeldstellen „auch nur in geringem Umfang zeitnah nutzbar“ seien. Sodass sich viele Rat suchende Paare alternativ beispielsweise an Pro Familia wenden. Dort zählte man 229 Fälle. Die Nachfrage „übersteigt deutlich unsere personellen Möglichkeiten“, erklären Leiterin Janina Horn-Tilke und ihr Team.