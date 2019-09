Historischer Stadtkern von Mönchengladbach : Abteiberg wird Bodendenkmal

Mönchengladbach Wer im mittelalterlichen Stadtkern bauen will, muss künftig Denkmalschützer und Archäologen hinzuziehen. Im Boden werden zahlreiche historische Funde vermutet.

Der Abteiberg ist die Keimzelle Mönchengladbachs. Dort ist vor mehr als 1000 Jahren die Abtei entstanden. Entsprechend viele archäologische Funde könnten dort im Boden stecken. „Es ist wirklich viel im Boden, und man braucht auch nicht besonders tief zu graben“, sagte Karl-Heinz Schumacher, Leiter der Abteilung Denkmalschutz der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Nord. An manchen Stellen könne man schon in Tiefen um die 30 bis 40 Zentimeter fündig werden.

Deshalb soll der gesamte Abteiberg jetzt als Bodendenkmal eingetragen werden. Das teilte das Rathaus den Politikern in der Bezirksvertretung mit, und in Kürze geht das Thema auch in den Planungs- und Bauausschuss. „Die Denkmaleigenschaft wurde vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland eindeutig festgestellt“, sagte Schumacher. Dem will die Stadt folgen und den Bereich rund um die Mönchengladbacher Oberstadt per Allgemeinverfügung als Bodendenkmal eintragen.