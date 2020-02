Fanconi Anämie : Neuwerker Ärztin entwickelt Diagnose bei seltener Krankheit

Mönchengladbach Eunike Velleuer, Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin am Krankenhaus Neuwerk, hat jetzt zusammen mit Kollegen der Cytopathologie im Universitätsklinikum Düsseldorf und einer Selbsthilfegruppe das Ergebnis einer nach Angaben der Neuwerker Klinik einzigartigen Studie vorgelegt.

„Menschen mit FA haben im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ein um mehr als 500-fach erhöhtes Risiko, an Tumoren der Schleimhäute, insbesondere in der Mundhöhle, zu erkranken“, so Velleuer. Aufgrund des genetischen Defektes bei FA-Patienten können diese Tumore nicht mit Chemotherapie behandelt werden. Daher sind Früherkennung und die chirurgische Entfernung lebensnotwendig. In der Vergangenheit seien viele FA-Patienten gestorben, da die Tumore zu spät entdeckt wurden.