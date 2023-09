Test von Verkehrsclub in Gladbach Radstellplätze am Hauptbahnhof nur „befriedigend“

Nach sicheren Abstellplätzen für das (zum Teil teure) Fahrrad sucht der geneigte Radler im Stadtgebiet eher vergeblich. Öffentlich zugängliche Fahrrad-Mietgaragen des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) gibt es nur an den Bahnhöfen Lürrip, Wickrath und Herrath. An den beiden Hauptbahnhöfen (in Gladbach und Rheydt) bietet die Diakonie mit den Radstationen jeweils ein ergänzendes Angebot sicherer Radstellplätze. Doch wie sieht es mit den öffentlichen Fahrradparkplätzen aus?