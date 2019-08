Hochschule Niederrhein : Fatimah El Atrache – die Beste des Jahrgangs

Mönchengladbach Sie erhielt von der Unternehmensberatung SilverSky LifeScience einen mit 1000 Euro dotierten Preis.

El Atrache studierte Health Care Management. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit den Grenzen und Möglichkeiten der ereignisorientierten Simulation im Gesundheitswesen. Simulationen sollen unter anderem zur Ressourcenauslastung, Planung von Strategien und Optimierung von Prozessen in Krankenhäusern eingesetzt werden. „Simulationen zur Betriebsprozessoptimierung sind bisher im Gesundheitswesen nicht so weit verbreitet wie in anderen Branchen. Der mitunter hohe Nutzen wurde hier in der Fläche noch nicht erkannt“, sagte Prof. Hubert Otten. Er betreute die Abschlussarbeit.