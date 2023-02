Karneval in Mönchengladbach „Absolut klasse!“: Entchen-Werfen vom schwarz-gelben Wagen der RP

Mit an Bord der Wagen-Crew, die angeführt wurde von dem stellvertretenden RP-Chefredakteur Horst Thoren und der Leitenden Regionalredakteurin Denisa Richters, waren aber auch erfahrene Mitreisende. Zum Beispiel Renate Schaffrath vom gleichnamigen Einrichtungshaus und ihr Sohn Frederic. „Es war ein wunderschöner Zug“, so ihr Fazit nach der zweieinhalbstündigen Fahrt. „Die Leute am Straßenrand waren begeistert“, fügt Monika Bartsch, OB a.D. und Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, hinzu. Auch Georg Broker (Georgs Fahrradladen) und Joseph Heussen (Albertus Zentrum) sind begeistert vom Erlebnis VDZ-Wagen. Sabine Sarnes von der Stadtsparkasse fasst es in zwei Worte: „Absolut klasse!“