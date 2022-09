Bildung in Mönchengladbach : Abschluss des Sommerleseclubs im Freibad

Feierten den Abschluss des SCL 2022 (v.l.): Peter Brollik (Lust am Lesen), Markus Aretz (Borussia Mönchengladbach), Christiane Schüßler (Schuldezernentin), Felix Heinrichs (OB), Brigitte Behrendt (Stadtbibliothek), Thomas Knur (NEW AG) und Ricarda Sybertz (MGConnect) Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Rund 1600 Mädchen und Jungen nahmen am Sommerleseclub 2022 teil. Gemeinsam feierten sie im Volksbad und bekamen von Borussia-Maskottchen Jünter einen besonderen Fanschal überreicht.

Mehr als 170 SLC-Einführungen und 26 kooperierende Schulen zeigten in der 17. Auflage des SLC Wirkung: rund 1600 Mädchen und Jungen waren aktiv, mehr als die Hälfte davon sind neu dabei gewesen. Teilnehmen konnten die Kinder alleine oder im Team, mit Freunden oder der Familie. Etwa 90 Prozent der Teilnehmenden waren zwischen neun und 13 Jahre alt und damit in der vom Leseknick akut bedrohten Altersgruppe.

Die Kinder gingen im SLC mit Büchern auf Zeitreise, eroberten fremde Welten, erlebten Abenteuer. Das Logbuch zeigte, was die Teilnehmenden gelesen und wie sie die Bücher bewertet haben. Die Renner 2022? „Gregs Tagebuch“ stand unangefochten auf Platz eins. Die 69 Exemplare in der Pop-up-Bib waren zeitweise alle vergriffen. Dicht darauf folgte „Die Schule der magischen Tiere“ und der Manga „Naruto“. Dieses Jahr nahmen etwa drei Mal so viele Kinder am SCL teil wie 2021. Gelesen haben sie knapp 6000 Bücher. „Das tolle am SCL ist, dass wir damit wirklich alle erreichen“, sagte Schuldezernentin Christiane Schüßler über das Projekt. „Sogar Kinder und Jugendliche, für die Bücher und Lesen zuhause nicht zum Alltag gehören, machen begeistert mit und entdecken Spaß daran.“