Rigorose Regelung in Mönchengladbach Abschleppen auf Schulparkplätzen

Die Stadt geht seit einigen Wochen rigide gegen Falschparker vor, die die Lehrerparkplätze an Schulen zuparken und den Pädagogen so den Parkraum wegnehmen. Wie die Stadt mitteilte, werden Autos, die ohne Anrecht auf Schulparkflächen stehen, jetzt konsequent abgeschleppt. Dazu sei ein externes Unternehmen vom städtischen Fachbereich Schule und Sport beauftragt worden. Seit dem Start an bisher sechs Schulen seien in den vergangenen Wochen bereits rund 30 Fahrzeuge abgeschleppt worden, hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.