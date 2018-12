Abschiedsbrief: Liebe kleine Tonne

Jahrelang haben wir dich vor die Tür gesetzt. Immer dann, wenn du wieder einmal voll warst oder wenn wir befürchteten, du fängst an zu müffeln. Das kam zwar nicht jede Woche vor, aber doch regelmäßig.

Seit Wochen schon stehen die großen Brüder bei uns in der Tiefgarage. Einen von ihnen muss ich mir jetzt mit den Mitbewohnern teilen. Ich bin mal gespannt, ob einige zu Mülldetektiven mutieren und mit Argusaugen beobachten, wie viel Kubikzentimeter jeder einzelne in die Gemeinschaftstonne haut. Obwohl – wir alle haben gelernt, den Müll sorgsam zu trennen. Und wenn wir die alten Winzlinge schon nicht jede Woche voll bekamen, dann wird das bei dem Volumen der Roll-Monster auch in zwei Wochen nicht passieren. Es sei denn, jemand wirft die Dinge hinein, die er bisher zu den Wertstoffhöfen brachte oder für die er einen Container bestellte. Bei so viel Platz...