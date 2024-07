Abschied in Mönchengladbach Die Frau, die allen Lust aufs Lesen machte

Mönchengladbach · 20 Jahre hat Brigitte Behrendt die Zentralbibliothek geleitet und zu einem beliebten Treffpunkt gemacht: Schüler lesen dort bis zum Rauswurf am Feierabend, gleichzeitig freunden sich Senioren mit den digitalen Medien an. In Behrendts Zeit ist die Zahl der Neukunden enorm gestiegen.

09.07.2024 , 12:00 Uhr

Bibliotheksleiterin Brigitte Behrendt hatte immer schon eine hohe Affinität zu digitalen Medien, deswegen sollte das Abschiedsfoto vor dieser digitalen Wand im Foyer des Carl-Brandts-Hauses gemacht werden. Foto: Angela Pontzen

Von Angela Pontzen