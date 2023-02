Karneval in Mönchengladbach Abschied vom Karneval mit Fisch und ohne Ornat

Eine Tradition zeichnet aus, dass sich Bewährtes wiederholt: Das gilt ganz allgemein für das Fischessen an Aschermittwoch im Restaurant „By Horns“ des Mönchengladbacher Handelshofs. Wie der Name schon sagt, gibt es Fisch – klar. Diesmal hat Chefkoch Sebastian Horns den Gästen Rotbarsch in Kartoffelkruste mit Pommery-Senf-Schaum und Prinzessböhnchen aufgetischt, ganz dem Anlass entsprechend. Denn am zentralen Tisch nehmen traditionell die Tollitäten Platz, wenn auch in Zivil. So wie alle anderen führenden Karnevalisten nach Wochen des Feierns, Schunkelns, der Ein- und Ausmärsche ihre Kappen und Uniformen abgelegt haben.