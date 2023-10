Abschied in Mönchengladbach Ein Pfarrer und seine Kirche

Mönchengladbach · 32 Jahre lang war Olaf Nöller Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Rheydt. Am Dienstag, dem Reformationstag, wird er offiziell entpflichtet und geht in den Ruhestand. Wie Nöller schon als Jugendlicher eine besonders enge Bindung zu den Rheydter Gotteshäusern aufbaute und sie als Pfarrer deutlich prägte.

30.10.2023, 05:10 Uhr

Pfarrer Olaf Nöller war 32 Jahre lang Pfarrer in Rheydt, beim Gottesdienst am Sonntag wurde er verabschiedet. Foto: Markus Rick (rick)

Wer wissen will, wer die Rheydter Hauptkirche erbaut hat, sollte sich ein Foto aus der Rheinischen Post aus dem Jahr 1975 anschauen. Darauf zu sehen ist ein 17 Jahre alter Schüler vom Hugo-Junkers-Gymnasium, wie er die Kirche in beiden Händen hält. Monate hat er benötigt, um dieses maßstabsgenaue Modell nach dem Vorbild der echten Hauptkirche am Marktplatz zu erschaffen. Der Schüler trägt den Namen Olaf Nöller. Als er damals dieses Modell nach intensiver Beschäftigung mit dem Kirchenbau konstruiert hat, ahnte er noch nicht, dass er einmal 32 Jahre lang Pfarrer in genau dieser Kirchengemeinde sein sollte.