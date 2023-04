Said Kasem Scharifi aus Mönchengladbach Abschied von den Tieren nach 38 Jahren

Mönchengladbach · Fast vier Jahrzehnte lang hat Tierarzt Said Kasem Scharifi die 350 Tiere des Odenkirchener Tiergartens betreut. Jetzt ist damit Schluss. Warum das so ist, was er in den Jahren Tierisches erlebt hat, und wieso sein eigener Papagei ihn nicht mehr leiden kann.

14.04.2023, 13:00 Uhr

Said Kasem Scharifi mit einer Waliser Schwarzhalsziege im Tiergarten Odenkichen Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Susanne Jordans

Nicht alle tierischen Bewohner des Tiergartens am Pixbusch zeigen sich angetan, als Said Kasem Scharifi an ihren Gehegen und Anlagen entlang schlendert. Einige Kapuzineraffen verstecken sich sogar. „Hier im Zoo bin ich bei den Tieren wenig beliebt“, sagt der Tierarzt: „Auch wenn ich gar nicht mehr praktiziere, sondern aus privatem Interesse hier bin. Tiere, die sich erinnern können, dass ich sie einmal festgehalten habe, um sie zu behandeln, mögen mich nicht. So gut wie kein Tier kann verknüpfen, dass es durch meine Behandlung wieder gesund geworden ist.“