Ehrung in Mönchengladbach Abschied für Handelsrichter Heinz Schmidt

Heinz Schmidt ist geschäftsführender Gesellschafter der Heinrich Schmidt Holding GmbH & Co. KG in Mönchengladbach. Das Unternehmen mit Sitz an der Duvenstraße ist mit mehr als 125 Standorten in Nordrhein-Westfalen vertreten. Von 2009 bis 2016 war er Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein. Seit 1998 engagiert er sich als Mitglied und Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der IHK. 2009 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.