Abrissarbeiten in Mönchengladbach Der Stahlkoloss ist endgültig Geschichte

Egal, ob die Immobilie als Massa-Haus, als Möbelmarkt Breidenbroich oder als Real-Filiale in Erinnerung geblieben ist: Das einprägsame Gebäude an der Krefelder Straße/ L 390 gehört der Vergangenheit an. Endgültig. Ein baden-württembergisches Abbruchunternehmen hat in den vergangenen Monaten ganze Arbeit geleistet und den ehemaligen Stahlkoloss Stück für Stück zum Fall gebracht.