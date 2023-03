Haus Neukrapohl in Mönchengladbach wird abgerissen Bewohner können nicht mehr in einsturzgefährdetes Haus zurückkehren

Mönchengladbach · Die Bewohner werden nicht in das Haus mit der Nummer 4 an der Straße Neukrapohl zurückkehren können. Anwohner von der gegenüberliegenden Straßenseite berichten unterdessen von Schäden an ihrem Gebäude. Was die Stadt dazu sagt.

14.03.2023, 16:02 Uhr

Der Kran ist verschwunden, die Straße Neukrahpohl im Stadtteil Heyden bleibt aber aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Foto: bauch, jana (jaba)

Neue Wendung im Kostenpflichtiger Inhalt Fall des beschädigten Hauses neben einer Baugrube im Stadtteil Heyden: Der Bauherr hat bei der Stadt nun den Abriss des beschädigten Hauses an der Straße Neukrapohl mit der Nummer 4 angezeigt. Dies teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Genehmigung für den Abbruch ist demnach nicht erforderlich. Der Fachbereich Bauordnung verweist auf das aktualisierte Baugesetz von 2018. „Eine Anzeige reicht“, sagt der Stadtsprecher. Diese liege seit dem 28. Februar vor.