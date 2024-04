Abriss in Mönchengladbach Jetzt geht’s dem Neuwerker Real an die Substanz

In den vergangenen Wochen ging es dann sehr schnell – zumindest für den unbeteiligten Beobachter. Auf einmal waren Fenster und Fassaden weg, ein ganzer Gebäudeteil, und nun geht es dem Stahlkoloss selbst an den Kragen. Dabei rollen die Bagger am ehemaligen Real an der Krefelder Straße (Ecke L 390) Kostenpflichtiger Inhalt schon seit Januar, häufen Schutt und mehr an. Eine baden-württembergische Firma für Industrieabbruch ist beauftragt, das Gebäude dem Erdboden gleichzumachen. Und genau das steht nun offensichtlich kurz bevor.