Neues Wohngebiet geplant : Abriss auf Maria-Hilf-Areal beginnt

Mönchengladbach Bis auf den denkmalgeschützten Bereich weichen die Klinik-Gebäude einem Wohngebiet.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hat hier auf die Geburt seiner Tochter gewartet, Planungsdezernent Gregor Bonin hat im Maria Hilf seinen jüngsten Sohn erstmals in den Arm genommen und sagt: „Wohl jeder Mönchengladbacher hat zu den alten Maria-Hilf-Kliniken irgendeine Verbindung.“ In neun Monaten wird von den Gebäuden nur noch der denkmalgeschützte Trakt zur Viersener Straße stehen. Der Rest wird von der Firma Moß, die nach Ausschreibung den Zuschlag bekommen hat, abgerissen.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll dort ein neues Wohngebiet in Bestlage entstehen. Es werden Grundstücke für Baugruppen vorgehalten, für Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen und für hochpreisigere Stadtvillen. Für den denkmalgeschützten Trakt, der zum Teil an medizinische Einrichtungen vermietet ist, haben sich bereits interessierte Investoren gemeldet. Spannend dürfte vor allem die neue Nutzung der Kapelle werden. Wohnen ist laut Bonin ebenso denkbar wie eine Kita. Als Zwischennutzung kann er sich die Kirche als Ausweichquartier für die Sitzung des Stadtrats vorstellen, wenn in Rheydt das neue Rathaus gebaut wird. Ab Jahresmitte will man die Vermarktung starten. Das Interesse sei bereits jetzt immens, betonen Reiners und Bonin.

In den neun Monaten arbeitet das Abrissunternehmen in drei Phasen: Zunächst erfolgt laut Schückhaus die Entkernung und Schadstoffsanierung. Mit Asbest belastete Gebäude wie die im Westen des Areals (u.a. Chirurgie und Intensivstation) werden verpackt und so abgerissen, dass für die Nachbarschaft keine Gefahr droht, versichert Sebastian Hölzel von der Firma Moß. In der zweiten Phase folgt der Abbruch, in der dritten das Baustoff-Recycling. Inklusive der benachbarten früheren Hauptschule kostet der Abriss drei Millionen Euro.