Aufführung in Mönchengladbach Abgefahrener Abschied vom „Jungen Theater“

Das Ziel ist so ungewiss wie die Ankunftszeit in der Uraufführung „Abgefahren – Gleis 23/24“. Dafür verwandelt sich die Studiobühne des Theaters in einen Hauptbahnhof. Nach der Einweisung mit dem freundlichen „Thank you for travelling with Theater Mönchengladbach“ beginnt die Reise mit Episoden des Abschiednehmens, inklusive witzigen Spitzen auf bekannte Probleme der Deutschen Bahn.