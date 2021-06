Berichte im Jugendhilfeausschuss : Abends fährt der KOS nur mit Polizeibegleitung zur Burgmühle

Mönchengladbach Am Marienplatz kommt es oft zu Pöbeleien, Diebstählen und Prügeleien. Eine Spur führt zu Jugendlichen an der Burgmühle. Das ist schon länger bekannt. Aber wie kann das Problem gelöst werden?

Seit Ende 2019 kommt es in Rheydt immer wieder zu auffälligem Verhalten von Jugendlichen, was bis hin zu Gewalt- und Raubdelikten geht. Ein Teil der Jugendlichen zählt zu den Odenkirchener Ghetto Boys. Wie kann man die problematische Situation langfristig lösen? Darüber wurde jetzt im Jugendhilfeausschuss diskutiert.

Doch was kann man darüber hinaus tun, um den Kindern und Jugendlichen, die auf eine „schiefe Bahn“ geraten sind, einen alternativen Weg ohne Kriminalität aufzuzeigen? Zwei Dinge kristallisierten sich bei der Diskussion heraus: Den Jugendlichen müssen Perspektiven aufgezeigt werden, und es müsse deutlich gemacht werden, dass kriminelles Verhalten auch Folgen hat. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Strafe auf dem Fuße folgt. So nehmen wir den anderen die Vorbildfunktion“, sagte Georg Lehnen. Aber er betonte auch: „Der Schlüssel zum Erfolg ist Bildung. Man muss den Jugendlichen Erfolgserlebnisse verschaffen.“ Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber sieht das ähnlich: „Die Wohnsituation muss sich ändern. Der Begriff Ghetto Boys wurde so gewählt, weil man sich da auch so vorkommt.“ Es müsse an der Burgmühle einen öffentlichen Raum geben, die als Anlaufstelle diene, findet Röttgen. Dafür wolle man auch weitere Akteure wie die Rollbrettunion he-ranholen.