Pilgerwoche in Mönchengladbach Das Abendmahlstuch ist wieder im Schrein

Er freue sich, so viele katholische und evangelische Christen, so viele eng mit der Stadt verbundene Menschen zu sehen, sagte Propst Peter Blättler zur Begrüßung der feierlichen Vesper zum Abschluss der Heiligtumsfahrt. Da lag das Abendmahlstuch noch inmitten der Gemeinde in der sehr gut besuchten Münster-Basilika. Beim Einzug zur feierlichen Orgelmusik hatten die Geistlichen um die Zelebranten Propst Blättler und Bischof Helmut Dieser sowie die Ministranten für einen Moment bei der Reliquie verharrt. Während der Liturgie wurde das Tuch in den goldenen Schrein verschlossen, wo es eine Woche zuvor herausgeholt worden war. Erst in fünf Jahren wird es zur Heiligtumsfahrt wieder hervorgeholt zu werden. Der siebenjährige Rhythmus ist wegen der Pandemie etwas verkürzt:Kostenpflichtiger Inhalt Die Pilgerfahrt war wegen der Corona-Pandemie von 2021 auf 2023 verschoben worden.