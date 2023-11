Kirche in Mönchengladbach Ein Abend voller Hoffnung in schweren Zeiten

Blutige Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine, offen gezeigter Antisemitismus auf deutschen Straßen, schreckliche Missbrauchsfälle in der Kirche: All das belastet die Menschen schwer. In der Mönchengladbacher Citykirche wurde nun ein „Abend in Zusammenhalt“ organisiert. Dabei ging es unter anderem um die Fragen, was Christen in der Region persönlich bewegt – und was sie selbst im gesellschaftlichen Miteinander bewegen können.