Drogenfund in Mönchengladbach Wie 95 Kilogramm Kokain beim Discounter landeten

Mitarbeitende einer Discounter-Filiale in Mönchengladbach haben beim Auspacken einer Warenanlieferung einen spektakulären Fund gemacht: Zwischen Bananen steckten in Folien eingepackte, mysteriöse „Platten“. Die Mitarbeiter informierten die Polizei, und die stellte fest: Neben Bananen befand sich in den Kartons etwas, was ganz und gar nicht zum Warensortiment gehört: Kokain. Und das fand sich nicht nur in dieser einen Filiale.