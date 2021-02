Vorsicht, Trickdiebe unterwegs : 91-jährige Frau lässt falschen Wasserwerker „abblitzen“

Mönchengladbach Der fremde Mann hatte erklärt, er müsse wegen der eisigen Kälte das Wasser abstellen, damit die Rohre nicht platzen. Doch die Frau wurde misstrauisch.

Ein Dieb auf Beutezug ist am Montag im Stadtteil Dahl mit dem sogenannten Wasserwerker-Trick gescheitert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 91-jährige Frau war misstrauisch geworden. Der Betrüger suchte das Weite.

Laut Polizei hatte ein Mann in Arbeitskleidung gegen 15.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße bei der Seniorin geklingelt. Er sagte, er komme von den Wasserwerken. Aufgrund der extremen Kälte müsse er das Wasser abstellen, da sonst die Rohre platzen würden. Im Badezimmer gab er der Frau die Anweisung, in der Dusche das Wasser laufen zu lassen. Er wolle sich in den Keller begeben, um dort das Wasser abzustellen. Sie solle jede Verfärbung des Wassers melden.