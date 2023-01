Kirchenbauwerk in Mönchengladbach „Brückenpfeiler zum Himmel“– 90 Jahre Franziskuskirche

Nach Böhms Plänen wurde ab November 1931 auch die Franziskus-Kirche an der Schlossstraße im Stadtteil Geneicken erbaut. An den klaren Linien, den Sichtachsen und der bewussten Vereinfachung ist Böhms Architektur-Sprache zu erkennen. Das Kirchengebäude war sichtbarer Ausdruck der steigenden Zahl von Katholiken im traditionell evangelischen Rheydt. Am 8. Januar 1933 wurde die Franziskus-Kirche in Rheydt-Geneicken-Bonnenbroich eingeweiht.