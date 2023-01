Falsche Handwerker in Mönchengladbach 83-Jährige von Betrügern bestohlen

Wie die Polizei mitteilte, klingelte es gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau. Als sie öffnete, standen ihr ein Mann und eine Frau gegenüber. Sie gaben an, Handwerker zu sein und zeigten ihr eine Art Ausweis. Sie erklärten, dass es in ihrem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man deshalb die Räume überprüfen müsse. Daraufhin ließ die 83-Jährige die beiden in die Wohnung.