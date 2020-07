Helmuth-Kuhlen-Haus in Mönchengladbach-Rheydt : 81-Jähriger in Pflegeheim positiv auf Corona getestet

Mönchengladbach Im Helmuth-Kuhlen-Haus in Rheydt hat es einen positiven Corona-Nachweis bei einem Bewohner gegeben. Die Stadt testete daraufhin die 25 Bewohner des Bereichs und alle 55 Mitarbeiter der Einrichtung. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Im Helmuth-Kuhlen-Haus in Rheydt ist am Mittwoch ein Bewohner des Seniorenzentrums positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt stünden nun die 25 Bewohner aus dem Wohnbereich des 81-Jährigen unter Quarantäne und würden derzeit getestet, bestätigte Stadtsprecher Wolfgang Speen unserer Redaktion auf Nachfrage. Ebenso würden auch alle 55 Mitarbeiter der Einrichtung getestet. Ein großer Teil der Todesfälle in Mönchengladbach, die in Verbindung mit dem Coronavirus stehen, stammt aus Pflegeeinrichtungen, in denen Bewohner infiziert waren. Senioren gehören zur Risikogruppe.